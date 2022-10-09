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9 октября, 05:04

Польский журналист придумал полякам способ уклониться от счетов за электричество

Полякам посоветовали срочно сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет

Польский журналист Лукаш Орбитовский дал шутливые советы читателям, как перестать оплачивать счета за электроэнергию. Его фельетон опубликован в издании Onet.pl.

Автор рассказал, что он в течение года преподаёт литературу в одном из исправительных учреждений. На занятиях обсуждаются совершенно разные темы: от поэзии до российской военной операции на Украине. Также не остался без внимания и рост стоимости газа и электричества.

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"Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: "Нам плевать, нас это не касается. Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму", — пояснил Орбитовский.

Ранее жители Польши начали раскупать туристические газовые плиты, чтобы сэкономить на электричестве и не остаться без еды в случае его отключения.

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ТАСС / ЕРА / Marcin Bielecki

Юлия Коновалова

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