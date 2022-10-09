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9 октября, 05:08

Помпезность и величие: Стали известны подробности о коронации Карла III

Daily Mail узнала подробности церемонии коронации Карла III

Газета Daily Mail рассказала об особенностях коронации Карла III. По данным издания, церемония состоится в 2023 году и займёт меньше времени, чем коронация Елизаветы II.

Сообщается, что коронация продлится чуть более часа. Также стало известно, что Карл III хочет, чтобы церемония "задала тон современной монархии, сохранив некоторую помпезность и величие, которые ошеломили мир во время прощания с королевой и её похорон". Запланировано присутствие на коронации двух тысяч гостей. Ключевая роль в организации мероприятия отведена принцу Уильяму.

СМИ назвали дату коронации Карла III

СМИ назвали дату коронации Карла III

Напомним, Карл III стал новым монархом Соединённого Королевства после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.

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ТАСС / АР / Gregorio Borgia

Юлия Коновалова

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