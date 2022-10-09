Помпезность и величие: Стали известны подробности о коронации Карла III

Газета Daily Mail рассказала об особенностях коронации Карла III. По данным издания, церемония состоится в 2023 году и займёт меньше времени, чем коронация Елизаветы II.

Сообщается, что коронация продлится чуть более часа. Также стало известно, что Карл III хочет, чтобы церемония "задала тон современной монархии, сохранив некоторую помпезность и величие, которые ошеломили мир во время прощания с королевой и её похорон". Запланировано присутствие на коронации двух тысяч гостей. Ключевая роль в организации мероприятия отведена принцу Уильяму.