Помпезность и величие: Стали известны подробности о коронации Карла III
Daily Mail узнала подробности церемонии коронации Карла III
Газета Daily Mail рассказала об особенностях коронации Карла III. По данным издания, церемония состоится в 2023 году и займёт меньше времени, чем коронация Елизаветы II.
Сообщается, что коронация продлится чуть более часа. Также стало известно, что Карл III хочет, чтобы церемония "задала тон современной монархии, сохранив некоторую помпезность и величие, которые ошеломили мир во время прощания с королевой и её похорон". Запланировано присутствие на коронации двух тысяч гостей. Ключевая роль в организации мероприятия отведена принцу Уильяму.
Напомним, Карл III стал новым монархом Соединённого Королевства после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
ТАСС / АР / Gregorio Borgia