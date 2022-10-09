В Зимбабве заявили о поддержке России после проведения референдумов

Спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заверил, что республика будет и дальше поддерживать позицию России, даже после проведения референдумов о вхождении новых субъектов в состав РФ. Он назвал государства жертвами санкций, которые делают их товарищами в этой битве.

"Зимбабве и до референдумов была на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации. <...> В той мере, в какой мы являемся жертвами санкций, мы разделяем с Россией те же последствия санкций. Так что неудивительно, что Зимбабве на стороне России", — цитирует его РИА "Новости".

В то же время Муденда подчеркнул, что Зимбабве не делала никаких заявлений о признании итогов референдумов, проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он напомнил, что результаты различных международных процессов инициируются Кабмином по поручению президента республики.