В Зимбабве заявили о поддержке России после проведения референдумов
Спикер парламента Муденда: Зимбабве была и останется на стороне России
Спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заверил, что республика будет и дальше поддерживать позицию России, даже после проведения референдумов о вхождении новых субъектов в состав РФ. Он назвал государства жертвами санкций, которые делают их товарищами в этой битве.
"Зимбабве и до референдумов была на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации. <...> В той мере, в какой мы являемся жертвами санкций, мы разделяем с Россией те же последствия санкций. Так что неудивительно, что Зимбабве на стороне России", — цитирует его РИА "Новости".
В то же время Муденда подчеркнул, что Зимбабве не делала никаких заявлений о признании итогов референдумов, проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он напомнил, что результаты различных международных процессов инициируются Кабмином по поручению президента республики.
"Пока наш кабинет не объявит своё решение, другие ветви власти не могут предпринимать каких-то шагов или делать заявления", — добавил спикер нацсобрания парламента Зимбабве.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы субъектов подписали договоры о включении территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов — это воля миллионов людей. Однако не все с этим согласились. Европейские страны стали вызывать российских послов в МИД после проведения референдумов. Так уже поступили в Финляндии, Польше, Германии, Италии, Дании и Молдавии.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ