Вскрылись новые зверства ВСУ над мирными жителями
Житель Торского рассказал, как ВСУ расстреливали гражданских за содействие войскам России
Виктор Ю., житель села Торское, уехавший оттуда после отступления ВС России из Красного Лимана, рассказал РИА "Новости" о методах, которыми пользуются ВСУ для борьбы с подозреваемыми в сотрудничестве с российскими войсками. По его словам, местные жители рады приходу ВС России.
"Российские войска встречали, я бы сказал, на ура. Выходили люди и приветствовали. Это от души я вам говорю", — рассказал он.
По словам Виктора, даже получение от российских солдат гуманитарной помощи может привести к расстрелу со стороны ВСУ, так как даже такое безобидное действие расценивается как "содействие оккупанту".
"Рассказывали беженцы: в Купянске, Изюме [ВСУ] расстреливали. Ну, получил человек гуманитарную помощь. В чём его вина?! Нет, ты уже содействовал "оккупанту" — так они (украинские военные. — Прим. Лайфа.) называют российские войска", — заявил местный житель.
Сам Виктор отказался от размещения в лагере для беженцев и продолжает оказывать посильную поддержку российским военным. Он также помогал им обходить украинских военных и мины, когда те заходили в Торское.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске подкрепления на Краснолиманское направление. По его словам, ситуация остаётся тяжёлой.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov