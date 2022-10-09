Виктор Ю., житель села Торское, уехавший оттуда после отступления ВС России из Красного Лимана, рассказал РИА "Новости" о методах, которыми пользуются ВСУ для борьбы с подозреваемыми в сотрудничестве с российскими войсками. По его словам, местные жители рады приходу ВС России.

"Российские войска встречали, я бы сказал, на ура. Выходили люди и приветствовали. Это от души я вам говорю", — рассказал он.

По словам Виктора, даже получение от российских солдат гуманитарной помощи может привести к расстрелу со стороны ВСУ, так как даже такое безобидное действие расценивается как "содействие оккупанту".

"Рассказывали беженцы: в Купянске, Изюме [ВСУ] расстреливали. Ну, получил человек гуманитарную помощь. В чём его вина?! Нет, ты уже содействовал "оккупанту" — так они (украинские военные. — Прим. Лайфа.) называют российские войска", — заявил местный житель.

Сам Виктор отказался от размещения в лагере для беженцев и продолжает оказывать посильную поддержку российским военным. Он также помогал им обходить украинских военных и мины, когда те заходили в Торское.