Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытавшиеся пойти в контрнаступление в Херсонской области, упёрлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Всё нормально, все нацисты уже остановились, упёрлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких", — подчеркнул Стремоусов в беседе с ТАСС.

В своём телеграм-канале он отметил, что вся та "армата киевских нацистов" опять захлебнулась. Стремоусов подчеркнул, что союзные силы продолжат биться.