НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 08:11

Упёрлись в линию обороны: Контрнаступление ВСУ на Херсонском фронте захлебнулось

ВСУ упёрлись в линию обороны в Херсонской области, наступление захлебнулось

<p>Фото © ТАСС / Francisco Seco / AP</p>

Фото © ТАСС / Francisco Seco / AP

Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытавшиеся пойти в контрнаступление в Херсонской области, упёрлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Всё нормально, все нацисты уже остановились, упёрлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких", — подчеркнул Стремоусов в беседе с ТАСС.

В своём телеграм-канале он отметил, что вся та "армата киевских нацистов" опять захлебнулась. Стремоусов подчеркнул, что союзные силы продолжат биться.

Битва в окопах: Ожесточённый бой за опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского сняли с коптера

Битва в окопах: Ожесточённый бой за опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского сняли с коптера

Ранее сообщалось, что в прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров