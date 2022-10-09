Упёрлись в линию обороны: Контрнаступление ВСУ на Херсонском фронте захлебнулось
ВСУ упёрлись в линию обороны в Херсонской области, наступление захлебнулось
Фото © ТАСС / Francisco Seco / AP
Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытавшиеся пойти в контрнаступление в Херсонской области, упёрлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Всё нормально, все нацисты уже остановились, упёрлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких", — подчеркнул Стремоусов в беседе с ТАСС.
В своём телеграм-канале он отметил, что вся та "армата киевских нацистов" опять захлебнулась. Стремоусов подчеркнул, что союзные силы продолжат биться.
Ранее сообщалось, что в прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои.
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