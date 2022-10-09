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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 08:11
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Контрнаступление ВСУ на Херсонском фронте захлебнулось

Стремоусов: Наступление ВСУ на херсонском направлении захлебнулось

Фото © ТАСС / Francisco Seco / AP

Фото © ТАСС / Francisco Seco / AP

Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытавшиеся пойти в контрнаступление в Херсонской области, упёрлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Всё нормально, все нацисты уже остановились, упёрлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких", — подчеркнул Стремоусов в беседе с ТАСС.

В своём телеграм-канале он отметил, что вся та "армата киевских нацистов" опять захлебнулась. Стремоусов подчеркнул, что союзные силы продолжат биться.

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Ранее сообщалось, что в прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои.

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Андрей Бражников
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