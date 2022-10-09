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9 октября, 06:16

"Вы — наши герои": Российские десантники на передовой получили письма от воспитанников "Артека"

Воспитанники "Артека" отправили письма российским десантникам

Десятки детей со всех уголков России, которые отдыхают в "Артеке", отправили письма со словами поддержки и признательности российским десантникам. Послания солдаты зачитали прямо на передовой. Трогательное видео распространило Министерство обороны страны.

Российские десантники получили письма от детей из "Артека". Видео © Минобороны РФ

"Дорогой солдат, пишет тебе Смекалов Герман, 12-летний мальчик из лагеря "Артек". Ты очень храбрый, потому что именно ты защищаешь нашу Родину — Россию. Ты не боишься пожертвовать собой ради нашего будущего. Помни, что тебя ждут на Родине, ты наш герой. Уверен, что ребята из твоего города гордятся тобой", — зачитал десантник одно из писем.

Дети написали, что, как и все жители страны, очень гордятся российскими военнослужащими и ждут их возвращения на Родину. Они пожелали военным успехов, здоровья и скорейшего возвращения домой.

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Ранее Лайф рассказывал, что жители ЛНР с подарками и благодарностями встретили мобилизованных россиян. Военнослужащие подчеркнули, что знают, что приехали в регион не просто так, отчётливо это показывают улыбки жителей ЛНР.

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Кадр из видео / Минобороны РФ

Оксана Попова

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