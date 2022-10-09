"И это ещё не всё": Байден обвинил Путина и принца Саудовской Аравии в росте цен в США

Американский лидер Джо Байден наконец нашёл всех причастных к росту цен на бензин. Раньше он заявлял, что вина лежит на плечах президента России Владимира Путина, однако после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти обвинил ещё и наследного принца Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда.

"Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. И это ещё не всё", — сказал он в ходе выступления на заводе Volvo Group.

При этом Байден уверен, что у его правительства отнимут все победы, а цены поднимутся ещё больше, если республиканцам удастся получить контроль над Конгрессом по результатам промежуточных выборов в ноябре.

"Всё, что я хотел для американского народа, могут отнять. Стоимость каждого накрытого стола вырастет, а не уменьшится", — указал американский лидер.

Кроме того, президент США подчеркнул, что значительно повысятся цены на услуги здравоохранения, рецептурные препараты и энергию. А также заверил, что его правительство делает всё возможное, чтобы увеличить число рабочих мест в стране, привлечь инвестиции в компании и бороться с инфляцией.