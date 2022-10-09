ВСУ обстреляли из HIMARS пункт временного размещения беженцев на окраине Старобельска
ВСУ открыли огонь из американской РСЗО HIMARS по пункту временного размещения беженцев, организованного МЧС Луганской Народной Республики на окраине Старобельска. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В 01:35 [мск] ВФУ по населённому пункту Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждён пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города", — говорится в телеграм-канале СЦКК.
О погибших или пострадавших в результате обстрела не говорится. В настоящее время также уточняется информация о прочих повреждениях.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, из-за чего началось возгорание местной типографии. Лайф также писал, что в результате новых ударов украинской стороны по центру Донецка в Киевском районе города погибли два мирных жителя.
ТАСС / Cover Images via ZUMA Press / Armed Forces of Ukraine