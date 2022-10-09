ВСУ обстреляли из HIMARS пункт временного размещения беженцев на окраине Старобельска

ВСУ открыли огонь из американской РСЗО HIMARS по пункту временного размещения беженцев, организованного МЧС Луганской Народной Республики на окраине Старобельска. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 01:35 [мск] ВФУ по населённому пункту Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждён пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города", — говорится в телеграм-канале СЦКК.

О погибших или пострадавших в результате обстрела не говорится. В настоящее время также уточняется информация о прочих повреждениях.