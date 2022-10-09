Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт Вооружённых сил Украины на окраине села Первомайское в пригороде Донецка, об этом говорится в сообщении ведомства в "Телеграме". Оно публикует видео с дрона — на кадрах бойцы ДНР ведут артиллерийский обстрел позиций украинских военных, а затем идут в атаку и занимают опорный пункт.