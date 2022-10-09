Ожесточённый бой за опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского сняли с коптера
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского
Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт Вооружённых сил Украины на окраине села Первомайское в пригороде Донецка, об этом говорится в сообщении ведомства в "Телеграме". Оно публикует видео с дрона — на кадрах бойцы ДНР ведут артиллерийский обстрел позиций украинских военных, а затем идут в атаку и занимают опорный пункт.
Бойцы ДНР штурмовали опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Штаб ТерО ДНР
"Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады после артподготовки смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в ходе специальной военной операции российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ. Также были поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174 районах.
Telegram / Штаб ТерО ДНР