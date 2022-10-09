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9 октября, 07:55
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Битва в окопах: Ожесточённый бой за опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского сняли с коптера

Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине Первомайского

Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт Вооружённых сил Украины на окраине села Первомайское в пригороде Донецка, об этом говорится в сообщении ведомства в "Телеграме". Оно публикует видео с дрона — на кадрах бойцы ДНР ведут артиллерийский обстрел позиций украинских военных, а затем идут в атаку и занимают опорный пункт.

Бойцы ДНР штурмовали опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Штаб ТерО ДНР

"Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады после артподготовки смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского", — сообщили в пресс-службе.

ВС России ведут тяжёлые бои с ВСУ на западном и восточном фланге от Снигирёвки

ВС России ведут тяжёлые бои с ВСУ на западном и восточном фланге от Снигирёвки

Ранее в ходе специальной военной операции российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ. Также были поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174 районах.

Обложка ©

Telegram / Штаб ТерО ДНР

Ирина Фальке

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