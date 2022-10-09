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9 октября, 08:41

Актёр сериала "След" стал бойцом Народной милиции ДНР

Актёр сериала "След" Тесля-Герасимов добровольно вступил в ряды Народной милиции ДНР

<p>Георгий Тесля-Герасимов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/absatzmedia/21672" target="_blank" rel="noopener noreferrer">remdnr</a></p>

Георгий Тесля-Герасимов. Фото © t.me / remdnr

Актёр Георгий Тесля-Герасимов, сыгравший в сериале "След", приехал добровольцем в зону СВО и стал бойцом Народной милиции ДНР. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Абзац".

Актёр Георгий Тесля-Герасимов стал военным Народной милиции ДНР. Видео © t.me / Абзац

"Я много раз был на передовой, общался с командирами, с простыми людьми, с дончанами, с людьми из Донбасса и принял для себя решение, что должен быть здесь", — пояснил артист.

Георгий ещё в марте прибыл в Донбасс, чтобы отснять документальное кино. После этого актёр не смог бросить местных жителей и теперь встал на их защиту. Однако с творческой карьерой он не прощается. По словам Георгия, в его планах съёмки художественного фильма про донецких бойцов и написание военных песен. "Поэтому у меня тут несколько задач, которые я попытаюсь воплотить в жизнь", — заключил он.

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Татьяна Миссуми

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