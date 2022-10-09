Актёр сериала "След" стал бойцом Народной милиции ДНР
Актёр сериала "След" Тесля-Герасимов добровольно вступил в ряды Народной милиции ДНР
Георгий Тесля-Герасимов. Фото © t.me / remdnr
Актёр Георгий Тесля-Герасимов, сыгравший в сериале "След", приехал добровольцем в зону СВО и стал бойцом Народной милиции ДНР. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Абзац".
Актёр Георгий Тесля-Герасимов стал военным Народной милиции ДНР. Видео © t.me / Абзац
"Я много раз был на передовой, общался с командирами, с простыми людьми, с дончанами, с людьми из Донбасса и принял для себя решение, что должен быть здесь", — пояснил артист.
Георгий ещё в марте прибыл в Донбасс, чтобы отснять документальное кино. После этого актёр не смог бросить местных жителей и теперь встал на их защиту. Однако с творческой карьерой он не прощается. По словам Георгия, в его планах съёмки художественного фильма про донецких бойцов и написание военных песен. "Поэтому у меня тут несколько задач, которые я попытаюсь воплотить в жизнь", — заключил он.
Ранее Лайф писал, что житель Санкт-Петербурга отправляется добровольцем на фронт прямиком из Дворца бракосочетания: потомственный казак Андрей Николенко на днях сделал своей любимой предложение и признался, что не готов оставить российских бойцов на защите страны одних.
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