Добровольцы со всей России вступили в легендарный батальон "Пятнашка"

Легендарный батальон "Пятнашка" вновь пополнился добровольцами. Группа бойцов из Кировской области, Карачаево-Черкесии, Татарстана и Казахстана уже прошли переподготовку и приступили к выполнению боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал Народной милиции (НМ) ДНР.

Добровольцы со всей России отправились в легендарный батальон "Пятнашка". Видео © Telegram / "Народная милиция ДНР"

"Мы находимся на позициях интернационально-штурмовой бригады "Пятнашка", куда сейчас прибыло пополнение из новых добровольцев со всех уголков России. Бойцы прошли переподготовку, были обучены навыкам оказания первой помощи, ведению боя. Сейчас уже они прибыли на позиции для того, чтобы помогать своим товарищам", — рассказал военкор НМ ДНР Вадим Макаров.

Боец с позывным Казань отметил, что в настоящее время батальону требуется поддержка. Он также призвал потенциальных добровольцев ничего не бояться и подчеркнул, что именно сейчас настал тот самый момент, чтобы действовать. Один из бойцов с позывным Карим заявил, что отправился на фронт добровольцем, так как не мог больше оставаться в стороне от происходящих событий.

"Что-то внутри мужское проснулось, хотим быть с друзьями, поддерживать их. Родина-мать зовёт!" — сказал он корреспонденту.

Напомним, что бригада "Пятнашка" была сформирована в ДНР ещё в 2014 году, она получила своё название по количеству бойцов, которые стали первыми добровольцами. Сейчас в батальоне служат люди самых разных национальностей: русские, осетины, казахи, дагестанцы, ингуши.