Из Крыма отправились все поезда, задержанные из-за подрыва моста

Из Крыма отправились все поезда, которые были задержаны из-за подрыва грузовика на Крымском мосту, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".

"Гранд Сервис Экспресс" отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту. <...> Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику", — говорится в сообщении компании.

Так, задержанный по отправлению из Симферополя поезд № 75/76 отправился сегодня в 10:55 вместо 2:10. А поезд № 141/142 в Пермь был перенаправлен в Феодосию и отправился оттуда в 11:00. Он прибудет в Пермь 12 октября в 14:40. Уточняется, что это единственный состав, который был отправлен из Симферополя до взрыва и не успел пройти Крымский мост в направлении материка. Всех пассажиров поезда разместили в санаториях Феодосии.

"На участке от Разъезда 9 км до Перми поезд № 141/142 отправился вчера своим расписанием (был выделен дополнительный состав). Таким образом, пассажиры, у которых на руках были билеты от станций на участке Разъезд 9 км – Пермь, смогли отправиться к месту назначения по графику", — уточнили в компании.

Поезд № 373/374 Симферополь – Смоленск (отправлением в 10:50 субботы) был отменён на участке от Симферополя до Ростова-на-Дону, а пассажиры поезда — размещены в пансионатах Симферополя. К месту назначения они отправились в тот же день в вагонах беспересадочного сообщения Симферополь – Смоленск, включённых в состав поезда № 166 (отправлением в 20:00).

Также дополнительный состав был выделен в этом случае для отправки поезда по материку. Поезд отправился по графику в 19:45 от Разъезда 9 км до Смоленска. Как отметили в "Гранд сервис экспрессе", пассажиры с купленными билетами на участке Разъезд 9 км – Пермь могут приходить вовремя на станции посадки, указанные в документах.