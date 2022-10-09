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9 октября, 09:39

Из Крыма отправились все поезда, задержанные из-за подрыва моста

Из Крыма отправились все поезда, которые были задержаны из-за подрыва грузовика на Крымском мосту, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".

"Гранд Сервис Экспресс" отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту. <...> Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику", — говорится в сообщении компании.

Так, задержанный по отправлению из Симферополя поезд № 75/76 отправился сегодня в 10:55 вместо 2:10. А поезд № 141/142 в Пермь был перенаправлен в Феодосию и отправился оттуда в 11:00. Он прибудет в Пермь 12 октября в 14:40. Уточняется, что это единственный состав, который был отправлен из Симферополя до взрыва и не успел пройти Крымский мост в направлении материка. Всех пассажиров поезда разместили в санаториях Феодосии.

"На участке от Разъезда 9 км до Перми поезд № 141/142 отправился вчера своим расписанием (был выделен дополнительный состав). Таким образом, пассажиры, у которых на руках были билеты от станций на участке Разъезд 9 км – Пермь, смогли отправиться к месту назначения по графику", — уточнили в компании.

Поезд № 373/374 Симферополь – Смоленск (отправлением в 10:50 субботы) был отменён на участке от Симферополя до Ростова-на-Дону, а пассажиры поезда — размещены в пансионатах Симферополя. К месту назначения они отправились в тот же день в вагонах беспересадочного сообщения Симферополь – Смоленск, включённых в состав поезда № 166 (отправлением в 20:00).

Также дополнительный состав был выделен в этом случае для отправки поезда по материку. Поезд отправился по графику в 19:45 от Разъезда 9 км до Смоленска. Как отметили в "Гранд сервис экспрессе", пассажиры с купленными билетами на участке Разъезд 9 км – Пермь могут приходить вовремя на станции посадки, указанные в документах.

Названы сроки возобновления движения электричек по Крымскому мосту

Названы сроки возобновления движения электричек по Крымскому мосту

Как писал Лайф, вчера железнодорожное движение по Крымскому мосту, где произошёл подрыв грузовика, было полностью восстановлено. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, прибывший на место и возглавивший правительственную комиссию по взрыву, уточнял, что все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Вечером в субботу уже проехал первый пассажирский состав. По мосту прошёл поезд Симферополь – Москва.

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Telegram / Гранд Сервис Экспресс

Николь Вербер

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