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9 октября, 09:37

Почему беременным и кормящим женщинам лучше отказаться от сыра с плесенью

Диетолог Соломатина рассказала о вреде сыра с плесенью для беременных

Cотрудник Центра эстетической косметологии диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью. Несмотря на благородность грибка, полезного в небольших количествах и похожего на пенициллин, некоторым стоит от него отказаться. Среди таких людей дети, так как у них не до конца сформировалась иммунная система, а также беременные и кормящие женщины.

"Также сыр лучше не употреблять тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на любую плесень, у кого есть уже дисбиоз, а также тем, кто страдает грибковыми заболеваниями, потому что в данном случае непонятно, как поведёт себя организм", рассказала врач в беседе с Ura.ru.

При этом употреблять деликатес лучше в количестве не более 50 граммов, рассасывая его с красным вином. Такая скромная порция сможет подавить некоторые не совсем полезные бактерии в вашем организме.

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Ранее Соломатина рассказывала об опасности, которую могут таить мёд, фрукты и ягоды. Такие продукты богаты сахаром, который способен навредить здоровью.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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