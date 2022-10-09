Почему беременным и кормящим женщинам лучше отказаться от сыра с плесенью

Cотрудник Центра эстетической косметологии диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью. Несмотря на благородность грибка, полезного в небольших количествах и похожего на пенициллин, некоторым стоит от него отказаться. Среди таких людей дети, так как у них не до конца сформировалась иммунная система, а также беременные и кормящие женщины.

"Также сыр лучше не употреблять тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на любую плесень, у кого есть уже дисбиоз, а также тем, кто страдает грибковыми заболеваниями, потому что в данном случае непонятно, как поведёт себя организм", — рассказала врач в беседе с Ura.ru.

При этом употреблять деликатес лучше в количестве не более 50 граммов, рассасывая его с красным вином. Такая скромная порция сможет подавить некоторые не совсем полезные бактерии в вашем организме.