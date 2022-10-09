Названы сроки возобновления движения электричек по Крымскому мосту
Минтранс: Пригородные поезда запустят по Крымскому мосту к вечеру 9 октября
Грузовые и пассажирские поезда дальнего следования ходят по Крымскому мосту согласно расписанию, сообщили в Министерстве транспорта России.
"В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Российский Минфин также уточнил, что в 19:00 по данному участку будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение.
Вчера железнодорожное движение по Крымскому мосту, где произошёл подрыв грузовика, было полностью восстановлено. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, прибывший на место и возглавивший правительственную комиссию по взрыву, уточнял, что все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Вечером в субботу уже проехал первый пассажирский состав. По мосту прошёл поезд Симферополь – Москва.
ТАСС / Сергей Мальгавко