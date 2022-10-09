Названы сроки возобновления движения электричек по Крымскому мосту

Грузовые и пассажирские поезда дальнего следования ходят по Крымскому мосту согласно расписанию, сообщили в Министерстве транспорта России.

"В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Российский Минфин также уточнил, что в 19:00 по данному участку будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение.