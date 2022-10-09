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9 октября, 08:50

Названы сроки возобновления движения электричек по Крымскому мосту

Минтранс: Пригородные поезда запустят по Крымскому мосту к вечеру 9 октября

Грузовые и пассажирские поезда дальнего следования ходят по Крымскому мосту согласно расписанию, сообщили в Министерстве транспорта России.

"В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Российский Минфин также уточнил, что в 19:00 по данному участку будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение.

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Вчера железнодорожное движение по Крымскому мосту, где произошёл подрыв грузовика, было полностью восстановлено. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, прибывший на место и возглавивший правительственную комиссию по взрыву, уточнял, что все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Вечером в субботу уже проехал первый пассажирский состав. По мосту прошёл поезд Симферополь – Москва.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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