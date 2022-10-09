В России выявлен новый минимум случаев заражения ковидом с 9 августа

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 18 819 против 20 571 днём ранее, сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это минимум впервые с 9 августа.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 21 203 332 случая заражения. Число летальных исходов за сутки — 102 (днём ранее сообщалось о 106), за весь период пандемии — 388 199. Выздоровело 28 793 человека.