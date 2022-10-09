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9 октября, 08:24

Охранник ЖК в Петербурге погиб из-за граффити уличного художника

Охранник ЖК на Васильевском острове погиб при задержании рисовавшего граффити хулигана

Охранник одного из жилищных комплексов Василеостровского района в Санкт-Петербурге погиб во время задержания уличного художника. Обстоятельства несчастного случая выясняют следователи СК РФ, пишет портал "Мойка-78".

По информации агентства, 8 октября охранники ЖК заметили, как местный вандал рисует на фасаде одного из домов граффити, и попытались поймать нарушителя. Однако во время задержания 68-летнему сторожу внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

Мужчине вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия прибывших на место врачей, мужчина умер на месте. Делом занялась полиция, причину смерти будут устанавливать судмедэксперты. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы переданы в СК РФ.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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