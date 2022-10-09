Свадьба в Петербурге закончилась массовой дракой со стрельбой и одним погибшим

Свадьба в Санкт-Петербурге закончилась смертельной стрельбой. Гость из Москвы пять раз выстрелил в голову оппоненту, в результате чего тот скончался, пишет SHOT.

Свадьба в Петербурге закончилась стрельбой. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в ходе торжества в ресторане "Европа" на Витебском проспекте, куда был приглашён 31-летний безработный москвич Эльвар. Пока гости поздравляли новобрачных и желали им семейного счастья, он умудрился поругаться с 26-летним Вугаром, местным безработным.

В итоге разгорячённые мужчины от слов перешли к делу, завязалась драка, однако житель столицы вспомнил о своём преимуществе. Он пустил в ход спрятанный в кармане травмат "Гроза-01" калибра девять миллиметров и несколько раз выстрелил в Вугара. Пострадавший попытался самостоятельно покинуть здание, несмотря на серьёзные ранения, но в какой-то момент обессиленно упал, скатываясь прямо с лестницы.

Родители хотели самостоятельно госпитализировать сына, но из-за полученных повреждений он скончался по дороге в больницу. В настоящее время стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".