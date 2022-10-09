Свадьба в Петербурге закончилась массовой дракой со стрельбой и одним погибшим
Свадьба в Санкт-Петербурге закончилась смертельной стрельбой. Гость из Москвы пять раз выстрелил в голову оппоненту, в результате чего тот скончался, пишет SHOT.
Свадьба в Петербурге закончилась стрельбой. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло в ходе торжества в ресторане "Европа" на Витебском проспекте, куда был приглашён 31-летний безработный москвич Эльвар. Пока гости поздравляли новобрачных и желали им семейного счастья, он умудрился поругаться с 26-летним Вугаром, местным безработным.
В итоге разгорячённые мужчины от слов перешли к делу, завязалась драка, однако житель столицы вспомнил о своём преимуществе. Он пустил в ход спрятанный в кармане травмат "Гроза-01" калибра девять миллиметров и несколько раз выстрелил в Вугара. Пострадавший попытался самостоятельно покинуть здание, несмотря на серьёзные ранения, но в какой-то момент обессиленно упал, скатываясь прямо с лестницы.
Родители хотели самостоятельно госпитализировать сына, но из-за полученных повреждений он скончался по дороге в больницу. В настоящее время стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
А на западе Москвы сегодня неадекватный мужчина выстрелил в патрульный автомобиль и ранил одного из полицейских, которые прибыли на вызов о грубом нарушении общественного порядка на Ярцевской улице. В ходе задержания сотрудник правоохранительных органов был вынужден применить оружие, в результате чего злоумышленник также пострадал, его уже задержали. Предварительно, им оказался 54-летний местный житель, у него изъято ружьё.
Telegram / SHOT