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9 октября, 08:15

"Хвост пытается вилять собакой": Белый дом привёл в ярость истеричный шантаж Зеленского

Junge Welt: Просьба Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО вывела США из себя

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЮО / Zuma</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЮО / Zuma

Истеричный призыв президента Украины Владимира Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России вывел из себя американскую администрацию. Как пишет обозреватель Junge Welt Арнольд Шельцель, подобные требования уже вошли в привычку киевских властей.

"В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой", — пишет автор.

Обозреватель также обратил внимание на трещину в отношениях США и Украины, которая становится всё больше. Особенно это стало заметно после требования украинского лидера в ускоренном порядке принять Незалежную в НАТО. После этого, как указал журналист, Киев сразу же получил ответ в духе "око за око": несколько известных американских СМИ написали о том, что "Украина заказала убийство российского репортёра Дарьи Дугиной". Такой поворот стал "сюрпризом" для Зеленского.

В материале также сказано, что наибольшей угрозой для президента Украины остаётся спокойствие на фронте. В случае если это предположение верно, оно объясняет безответственные призывы Зеленского отчаянием, указал Шельцель.

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Как рассказывал Лайф ранее, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. Позднее украинский лидер заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Однако затем Зеленский поспешил откреститься от своих слов о "превентивных ударах" по России.

Оксана Попова

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