Обозреватель также обратил внимание на трещину в отношениях США и Украины, которая становится всё больше. Особенно это стало заметно после требования украинского лидера в ускоренном порядке принять Незалежную в НАТО. После этого, как указал журналист, Киев сразу же получил ответ в духе "око за око": несколько известных американских СМИ написали о том, что "Украина заказала убийство российского репортёра Дарьи Дугиной". Такой поворот стал "сюрпризом" для Зеленского.