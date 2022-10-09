В США рассказали, как Запад насмешил Путина и Мухаммеда ибн Салмана
NYT: США и Европа занимаются "экологической показухой", чем смешат Россию и страны ОПЕК+
Путин и Мухаммед ибн Салман. Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Walsh
США и Европа вызывают смех "своей экологической показухой", им нужно перестать строить воздушные замки, пишет The New York Times. Автор публикации подчёркивает, что европейские планы перейти к возобновляемой энергетике и покончить с выбросами в атмосферу строились лишь на дешёвом газе из России.
"В Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике и всё при этом будет в шоколаде. Боже мой! Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешёвый газ, позволяющий компенсировать разницу", — пишет обозреватель.
По его словам, США, в отличие от Европы, теоретически могут обеспечить свои потребности в нефти и газе, но и у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения нефтедобычи со стороны России и ОПЕК+. Автор приходит к выводу, что Западу следует "обеспечить стабильные и надёжные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах", иначе все слова про экологию — показуха.
"Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил журналист.
Ранее американский лидер Джо Байден наконец нашёл всех причастных к росту цен на бензин. До этого он заявлял, что вина лежит на плечах президента России Владимира Путина, однако после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти обвинил ещё и наследного принца Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда.
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