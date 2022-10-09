В США рассказали, как Запад насмешил Путина и Мухаммеда ибн Салмана

США и Европа вызывают смех "своей экологической показухой", им нужно перестать строить воздушные замки, пишет The New York Times. Автор публикации подчёркивает, что европейские планы перейти к возобновляемой энергетике и покончить с выбросами в атмосферу строились лишь на дешёвом газе из России.

"В Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике и всё при этом будет в шоколаде. Боже мой! Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешёвый газ, позволяющий компенсировать разницу", — пишет обозреватель.

По его словам, США, в отличие от Европы, теоретически могут обеспечить свои потребности в нефти и газе, но и у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения нефтедобычи со стороны России и ОПЕК+. Автор приходит к выводу, что Западу следует "обеспечить стабильные и надёжные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах", иначе все слова про экологию — показуха.

"Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил журналист.