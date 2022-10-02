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2 октября, 15:36

Напал сзади: Жестокое убийство полицейского на ступенях клуба в Чите попало на видео

Убийство полицейского на ступенях клуба Babylon в Чите попало на видео

В Чите сотрудника полиции до смерти избили на ступенях одного из местных клубов. Момент драки и гибель правоохранителя запечатлели камеры видеонаблюдения.

Камеры сняли момент драки между посетителем клуба и полицейским. Видео © Telegram / "Чита и Забайкалье. Ох и Новости"

Всё произошло в ночь на 2 октября в клубе Babylon, расположенном на улице Селенгинской. В этот вечер полицейский был не при исполнении, а находился там в качестве отдыхающего. У стража порядка возник конфликт с одним из гостей. В результате тот напал сзади на силовика, стоявшего на крыльце заведения, и несколько раз ударил. После этого правоохранитель упал и, вероятно, ударился о ступеньку. Больше он не вставал.

По данному факту организована проверка. Следователи установили и опросили очевидцев, также изъяли и теперь изучают камеры видеонаблюдения.

"Назначено судебное медицинское исследование тела погибшего для установления причины смерти. Кроме того, следователи работают с 32-летним мужчиной, с которым, по предварительным данным, был конфликт с пострадавшим мужчиной", — сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

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Ранее Лайф рассказывал историю из Калуги, где жених с тестем и другом избили полицейских на свадьбе. Всё произошло 6 августа во время празднования торжественного мероприятия. В какой-то момент в банкетном зале между гостями завязалась словесная перепалка, которая позже перешла в драку. Администратор вызвала полицию, однако приехавшие сотрудники только раззадорили драчунов.

Обложка ©

Telegram / "Чита и Забайкалье. Ох и Новости"

Николь Вербер

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