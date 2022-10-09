Минобороны показало видео подготовки мобилизованных россиян на полигоне в Сибири

Мобилизованные россияне продолжают проходить огневую подготовку в центрах формирования и слаживания подразделений в Сибири. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, в ближайшие дни военнослужащие приступят к занятиям по вождению танков и стрельбе из их вооружения.

Мобилизованные россияне продолжают проходить огневую подготовку в Сибири. Видео © Минобороны РФ

В военном ведомстве рассказали, что мобилизованных и добровольцев обучают практическим занятиям по всем дисциплинам боевой подготовки. Они оттачивают навыки передвижения на поле боя, стрельбы из различных видов вооружения, а также обкатывают бронетехнику.