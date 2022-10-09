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9 октября, 08:34

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных россиян на полигоне в Сибири

Мобилизованные россияне продолжают проходить огневую подготовку в центрах формирования и слаживания подразделений в Сибири. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, в ближайшие дни военнослужащие приступят к занятиям по вождению танков и стрельбе из их вооружения.

Мобилизованные россияне продолжают проходить огневую подготовку в Сибири. Видео © Минобороны РФ

В военном ведомстве рассказали, что мобилизованных и добровольцев обучают практическим занятиям по всем дисциплинам боевой подготовки. Они оттачивают навыки передвижения на поле боя, стрельбы из различных видов вооружения, а также обкатывают бронетехнику.

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Житель блокадного Ленинграда дал напутствие мобилизованным петербуржцам

Ранее Лайф показывал кадры огневой подготовки мобилизованных военнослужащих, которую они начали в Амурской области. Военнослужащие проходят обучение по целому ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовке, основам связи, а также радиационной, химической и биологической защите.

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Кадр из видео / Минобороны РФ

Оксана Попова

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