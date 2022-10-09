Как выглядит повестка при частичной мобилизации и почему её путают с обычной Лайф выяснил, как должна выглядеть повестка, что там должно содержаться и как понять, что гражданина вызывают для плановой сверки данных, а не для мобилизации. 61529 61529 Обложка © ТАСС / Сергей Карпов

Что такое частичная мобилизация

4 октября министр обороны Сергей Шойгу выступил с заявлением, что планы по частичной мобилизации выполнены больше чем на две трети.

— На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <…> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах, — сообщил Шойгу.

К настоящему моменту о ходе частичной мобилизации отчиталось более 20 субъектов РФ. Есть список регионов, выполнивших квоту по частичной мобилизации. Об успешном проведении мобилизационных мероприятий сообщили Крым и Севастополь, Брянская область, Новосибирская, Пермский край, Тува, Адыгея и ряд других.

Учения мобилизованных граждан во Владимирской области. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Что касается вопроса, когда закончится частичная мобилизация, то решение о её завершении может принимать только президент. По данным некоторых экспертов, Москва даст до 20% плана, и там вряд ли будут форсировать мобилизацию, она может завершиться к середине октября. Информация по другим регионам будет уточняться по ходу мобилизационных мероприятий.

Не стоит забывать и о том, что настроения в обществе нагнетаются рядом каналов, публикующих фейки. Так, сразу после подписания президентом РФ указа об объявлении частичной мобилизации телеграм-каналы заполонили снимки повесток, которые получили граждане. Далеко не все из них являются подлинными. Но перед тем, как говорить о повестках, нужно знать и кое-что ещё.

Что такое мобилизационное предписание

Те, кто не служил и никогда не подписывал с армией контракт, могут смело пропустить данный пункт.

Частичной мобилизации подлежат резервисты и служащие запаса с военно-учётной специальностью или боевым опытом. Резервисты — те, кто заключил контракт на пребывание в резерве и прохождение регулярных военных сборов.

У резервистов есть заранее выданные мобилизационные предписания, по которым они должны сами явиться в мобилизационный пункт.

Консультационный центр по вопросам мобилизации в Новосибирске. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мобилизационное предписание (МП) — это не то, что могут вручить под роспись случайному человеку. Резервисты, как правило, в курсе, какие у них обязанности и что нужно делать с мобилизационным предписанием. Даже время в таких документах зачастую регламентировано.

МП — это вкладыш в военном билете. Он белого или розового цвета. Его выдают на руки служащим запаса. В карточке указаны звание и код воинской должности гражданина, а также номер его команды на случай мобилизации в стране.

Как выглядит повестка о мобилизации

Остальные категории граждан, подлежащих мобилизации, получают повестки. Они оформлены в стандартной форме, которая использовалась задолго до введения в России частичной мобилизации.

Повестки могут различаться в зависимости от военной подготовки россиянина. Всего существует несколько видов повесток: для первоначальной постановки на учёт (выдаётся в 17 лет), для прохождения медицинского освидетельствования и для уточнения данных.

Чаще всего путают повестки о мобилизации с повестками для уточнения данных, которые на самом деле не одно и то же.

Повестки для уточнения данных могут приходить гражданам без военной подготовки или тем, кто проходил срочную службу давно. По такой повестке в учебные части и далее на фронт (а точнее на территории, находящиеся под контролем ВС РФ) не отправляют.

Другое дело — мобилизационная повестка. Она приходит гражданам с военной подготовкой, боевым опытом или тем, кто имеет необходимую Минобороны военную специальность (ВУС).

И тут ключевой момент. В такой повестке в графе "цель вызова" будет стоять "мобилизация". Здесь всё в соответствии с пунктом 8 Положения о призыве по мобилизации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 852. Также базовые основы регулирования процесса мобилизации есть в ФЗ от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Как выглядит повестка на военные сборы. Фото © aif.ru

Когда повестка считается вручённой

Повестку можно считать вручённой только в том случае, если она передана гражданину лично в руки и под подпись. Если её бросили в почтовый ящик, оставили в двери или вручили на улице (чего делать не должны, новости о таких случаях, как правило, — фейк), повестка считается недействительной. То же самое касается и заклеенных повесткой дверей в квартирах — если её не вручили в руки, никакой силы такой документ не имеет.

Не исключено, что с целью напустить страха и как-либо воспользоваться этим, мошенники могут распространять поддельные повестки.

На настоящей повестке нет водяных знаков или каких-либо других маркеров для защиты от подделки. Но на ней обязательно будет стоять подпись военкома или временно исполняющего его обязанности (врио). Повестку на границе могут вручить за подписью военкома региона, где находится пункт пропуска. На повестке обязательно должна стоять печать военкомата.

Таким образом, можно смело сказать, что человек, получивший повестку "об уточнении данных", не будет тут же отправлен на фронт, а точнее на территории, подконтрольные РФ, которые нужно охранять. Другое дело, как отмечают юристы, что в ходе уточнения данных ему могут вручить уже мобилизационную повестку, и это нужно иметь в виду.

Как выглядит поддельная повестка. Фото © T.me / warfakes

Берут ли срочников на Украину

Беспокоиться по поводу отправки срочников на Украину тоже не нужно. Повестки как профессионалам запаса им не придут. Осенний призыв в 2022 году начнётся на месяц позже обычного, 1 ноября, и закончится 31 декабря. Частичная мобилизация идёт с 21 сентября. Два этих мероприятия никак не связаны. Согласно предписаниям частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч человек. На срочную службу по плану собираются набрать 120 тыс. солдат в возрасте 18–27 лет.

Срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас. Те же, кто недавно завершил службу по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке. Что касается демобилизации срочников, здесь всё будет по плану — сдвиг осеннего призыва никак не повлияет на их увольнение в запас.

По планам Минобороны к 2027 году число контрактников в российских ВС вырастет с нынешних 400 тыс. до 499 тыс. Также стоит отметить, что с 4 октября 2022 года Министерство обороны РФ открыло горячую линию для призывников, где можно получить ответ на все интересующие вопросы.

Фото © ТАСС / Сергей Карпов Попадались ли Вам поддельные повестки? 0 Да, попадались Нет, не попадались

Авторы Сергей Андреев