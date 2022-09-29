Какие автомобили могут забрать у россиян при мобилизации Оглавление Что такое частичная мобилизация Кого касается частичная мобилизация транспорта Война машин Повестка в военкомат для автомобиля Частичная мобилизация подразумевает привлечение не только человеческих ресурсов, но и транспортных средств. Подобная процедура предусмотрена давно, но есть некоторые тонкости. 130169 130169 Обложка © Shutterstock

Что такое частичная мобилизация

Согласно Федеральному закону № 31-ФЗ, мобилизация — это комплекс мероприятий по переводу армии, экономики и органов власти на работу в условиях военного времени.

Однако сегодня речь идёт не о всеобщей, а о частичной мобилизации. То есть повестки получают в первую очередь резервисты и граждане с военно-учётной специальностью и/или боевым опытом. Кроме граждан под мобилизацию подпадают и автомобили, правда далеко не все.

Кого касается частичная мобилизация транспорта

Система воинского учёта существует со времён СССР и касается как частных лиц, так и организаций. В конце 90-х появился Указ Президента РФ от 02.10.1998 г. № 1175 "Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности", в котором сказано, что в случае необходимости мобилизация транспорта распространяется не только на компании и юридические лица, но и на обычных граждан.

Этот комплекс мероприятий нужен для качественного и своевременного обеспечения автомобилями ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и спецформирований. В редакции от 22.10.2015 № 52 указ был расширен и дополнен. Также с 2014 года действует приказ министра обороны № 151 с перечнем транспортных средств, где сказано, что в первую очередь могут потребоваться большегрузные и специальные автомобили, с помощью которых можно перемещать не только грузы, но и людей. Но гражданские автомобили тоже могут реквизировать в случае необходимости.

Фото © Shutterstock

Для тех, у кого эта информация вызывает панику в духе, что делать, если я лишусь автомобиля, существует уточнение, что возможные убытки компенсируются государством. Да и, как уже говорилось, далеко не все автомобили подлежат изъятию для нужд армии.

Война машин

Чтобы не гадать впустую, заберут или не заберут автомобиль, важно знать, как работает механизм. Во-первых, транспортная мобилизация включает в себя широкий спектр транспортных средств, а это железнодорожный, морской, внутренний водный, воздушный, трубопроводный транспорт, специальные суда и даже тракторы, дорожно-строительные, подъёмно-транспортные и другие машины. В указе пять разделов, и каждый из них представляет собой перечень конкретных единиц техники.

В поле зрения мобилизационных органов могут попасть в первую очередь собственники транспортных средств (ТС) категорий M1G и N1G, относящихся к транспорту повышенной проходимости.

Что такое транспорт повышенной проходимости? Он перечислен в техрегламенте. M1G — это полноприводный автомобиль, способный без проблем преодолевать крутые подъёмы (до 30% наклона). В M1G входит то, что в народе называют джипами, например Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, Toyota Land Cruiser Prado или VW Touareg. Но их мобилизуют только в крайнем случае.

Фото © Shutterstock

Под категорию N1G подходят все УАЗы, полноприводные "газели" и "соболи". Согласно приказу Минобороны от 14 марта 2014 года № 151, приоритет остаётся за автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот"). Следующие категории автомобилей, подпадающих под мобилизацию, — M2 и М3. Это пассажирские автобусы вместимостью более чем на восемь мест.

Согласно приказу министра обороны № 151 от 2014 года, мобилизации подлежат также ТС категорий N (грузовые автомобили) и О — прицепы/полуприцепы с грузоподъёмностью от 0,75 тонны до 10 тонн. Отдельным разделом перечислены все тракторы, гусеничные тягачи, транспортёры и транспортеры-тягачи. В этот список входит строительная техника, снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы.

Повестка в военкомат для автомобиля

Машины ставят на учёт в военкоматах, при этом от владельца никаких действий не требуется: все данные поступают в Минобороны из ГИБДД автоматически. В военкоматах есть собственная база данных по видам и типам транспорта, маркам и госномерам. Раньше нужно было ставить на воинский учёт внедорожники, кроссоверы, автобусы и спецтехнику. Но эти времена прошли и теперь они также автоматически попадают в нужную базу.

Теперь самое интересное. В каком случае государство может потребовать у гражданина автомобиль для мобилизации? Чётко установленного в законах порядка действий нет, но вероятность того, что представители военкомата придут к отдельно взятому гражданину и заберут у него личный автомобиль, крайне мала.

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

В первую очередь обязанность поставлять машины для фронта ложится на плечи федеральных органов власти, на региональные власти, а также на органы местного самоуправления и подведомственные им организации. Далее следуют коммерческие и некоммерческие организации, у которых на балансе есть нужная техника. На органы власти и организации могут накладываться дополнительные требования, включая содержание ТС в состоянии полной готовности. Также от организации могут потребовать провести "подготовительные мероприятия для установки на транспортных средствах специального оборудования, накопление, хранение и обновление запасов материальных ценностей мобилизационного резерва и другого имущества в соответствии с мобилизационными заданиями" (пункт 14 из "Общих положений Указа президента от 2 октября 1998 г. № 1175").

Что касается рядовых граждан, то они последние, у кого военкомат может потребовать автомобиль.

И ни в коем случае это всё не делается на скорую руку в стиле "пришли, забрали и ушли". Сначала проводится подготовительная работа, определяются места, где будут храниться автомобили, формируется пакет документов, которые будут выдаваться собственникам при сдаче машины. Назначаются ответственные за дальнейшую судьбу авто, а также рассчитывается размер минимальной компенсации на случай уничтожения или утраты автомобиля.

Сам порядок мобилизации автомобилей и процедуры компенсации должен быть указан в региональных приказах о мобилизации. Пока процедура не регламентирована в регионах, никто не может просто так прийти и забрать машину у автовладельца. Юристы отмечают, что изъятие автомобилей у частных лиц невозможно без объявления военного положения во всей стране или на её части. Огромный процент автомобилей вообще малопригоден для использования в военно-полевых условиях, если речь идёт о нормальной армии: в армии ездят не только по асфальту, а зачастую там, где его нет в принципе. Для такого подавляющее большинство автомобилей не подходит.

Наказание за игнорирование приказа о мобилизации автомобиля давно определено: это штрафы по статье 19.25 КоАП: для физических лиц — 300–500 рублей, юрлиц — до 20 тысяч. Важно также не путать мобилизацию машин с призывом на службу. Уголовной ответственности в случае непредоставления автомобиля по требованию военного комиссариата не предусмотрено.

Фото © Shutterstock Есть ли у вас автомобиль, подходящий под мобилизацию? 0 Есть джип (кроссовер, внедорожник). Есть легковушка. Нет.

Авторы Сергей Андреев