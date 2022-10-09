Минобороны Киргизии отменило учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022"
Министерство обороны Киргизии отменило проведение на территории страны командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2022". Об этом сообщает "АКИpress" со ссылкой на военное ведомство.
Отработка военных манёвров должна была проходить с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". На учения планировали пригласить наблюдателей от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии. Причины отмены не сообщаются.
Предыдущие манёвры ОДКБ прошли с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алма-Атинской областях Казахстана. В них принимали участие Коллективные силы оперативного реагирования организации "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022".
ТАСС / Егор Алеев