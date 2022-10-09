Появилось видео с боевым дежурством военных кораблей ВМФ России у берегов Крыма
Военные корабли Черноморского флота ВМФ России у берегов Крыма. Обложка © Telegram / Главный военный
Корабли Черноморского флота ВМФ России переведены в режим боевого дежурства. Видео их работы в акватории Чёрного моря вблизи Крымского полуострова публикует телеграм-канал "Главный военный".
Корабли Черноморского флота ВМФ России ведут боевое дежурство. Видео © Telegram / Главный военный
По информации портала NewsFrol, Крымский мост будут охранять и малые ракетные корабли типа "Штиль". Также на полуострове создаётся специальная морская бригада Росгвардии, которая будет размещаться вблизи Керчи. Она располагает противодиверсионными катерами типа "Грачонок", оснащёнными разнообразным спецоборудованием, уточняют военные специалисты. Официальных комментариев Минобороны не приводится.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста и возложил полномочия на ФСБ. Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Автомобильное движение уже запущено по неповреждённой части моста в реверсивном режиме. Чуть позже возобновилось и железнодорожное сообщение — под марш "Прощание славянки" поезда отправились из Севастополя и Симферополя в направлении Москвы. СК РФ начал расследование диверсии. Предположительно, установлен владелец взорванной фуры, а также водитель, находившийся за рулём.