Появилось видео с боевым дежурством военных кораблей ВМФ России у берегов Крыма

Корабли Черноморского флота ВМФ России переведены в режим боевого дежурства. Видео их работы в акватории Чёрного моря вблизи Крымского полуострова публикует телеграм-канал "Главный военный".

По информации портала NewsFrol, Крымский мост будут охранять и малые ракетные корабли типа "Штиль". Также на полуострове создаётся специальная морская бригада Росгвардии, которая будет размещаться вблизи Керчи. Она располагает противодиверсионными катерами типа "Грачонок", оснащёнными разнообразным спецоборудованием, уточняют военные специалисты. Официальных комментариев Минобороны не приводится.