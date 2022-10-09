Топ-10 вакансий для пенсионеров по всей стране с зарплатой до 200 тысяч

Сервис "Работа.ру" изучил более 19 тысяч опубликованных вакансий о работе пожилых соискателей и составил осенний рейтинг высокооплачиваемых предложений. На одну из самых высоких зарплат могут претендовать ортодонт, обвальщик мяса и токарь, говорится в оказавшемся в распоряжении Лайфа исследовании.

Так, до 200 тысяч рублей в месяц может получать стоматолог в Астрахани. Ему предстоит проводить комплексные консультации, выполнять все виды ортодонтического лечения и диагностики, вести медицинскую документацию, при этом помогать ему будет назначенный руководством ассистент. Для трудоустройства требуется действующий сертификат по ортодонтии, стаж в частных клиниках не менее трёх лет. Кроме того, нужно владеть современными методами диагностики и лечения, быть порядочным и коммуникабельным.

На аналогичную оплату труда может рассчитывать и обвальщик мяса на пищевом производстве в Воронеже. Вахтовик должен будет выполнять обвалку мяса с соблюдением СанПиН. Среди требований — минимальный опыт работы и отсутствие медицинских ограничений по здоровью. При этом предоставляются бесплатные жильё и питание.

До 180 тысяч рублей предлагают токарю в Петербурге, который будет работать на горизонтально-расточном станке с ЧПУ. Ищут человека со средним профессиональным образованием и наличием опыта не менее года. А в Новосибирске нужен сварщик-сантехник с опытом от трёх лет, умением читать проекты и чертежи, профессионализмом и ответственным отношением к должностным обязанностям. Нужно монтировать системы отопления, водоснабжения и водоотведения на коммерческих объектах, а также заказывать материалы и расходники. При этом работнику необходимо иметь личный инструмент и оборудование.

Столько же готовы платить и оператору станка с ЧПУ в Электроуглях. Требуются опыт работы на обрабатывающих центрах не менее двух лет, умение читать чертежи и программировать, знание мебельного производства и оборудования, технологии обработки деталей из дерева и программ NC 500, NC 1000. Среди обязанностей — работа на обрабатывающем центре с ЧПУ, фрезерование мебельных деталей, присадка и сверление отверстий.

До 140 тысяч рублей может получать московский аудитор, который будет участвовать в проверках, заниматься подготовкой рабочих документов, письменной информации и аудиторского заключения, консультировать по вопросам бухгалтерского учёта, гражданского, трудового и налогового права. Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт работы от года, действующий квалификационный аттестат аудитора. Компания проводит для сотрудников курсы повышения квалификации.

До 132 000 рублей будут платить обработчику рыбы в Мурманске. В обязанности вахтовика входит филетирование рыбы, доработка филе, его порционирование, заморозка и сортировка, упаковка готовой продукции, а также санитарная обработка предприятия. Кандидату необходимо иметь медицинскую книжку и минимальный опыт работы в филетировании.

Также до 120 тысяч рублей предлагают портному из Петербурга, который займётся пошивом женских моделей по готовому крою. Ему необходимо иметь опыт работы от трёх лет, уметь выполнять пошив качественно и в короткие сроки, а также работать с деликатными тканями. А в Костроме за такие деньги ищут ювелира, который возьмёт на себя выполнение закрепки ювелирных вставок в изделия. Для этого нужно иметь опыт от трёх лет, уметь видеть брак. Компания предоставляет весь необходимый инструмент.

На доход в 120 тысяч рублей в Москве может рассчитывать и швея по пошиву штор и домашнего текстиля разного типа по техническому заданию дизайнера. В требованиях аналогичный опыт работы от пяти лет, умение работать с разными типами тканей, в том числе со сложными и дорогими, а также аккуратность, внимательность и ответственность. Вакансия подразумевает сдельную оплату труда.