Трамп раскрыл, по чьей вине начался конфликт на Украине
Трамп назвал власти США во главе с Байденом виновными в конфликте на Украине
Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом спровоцировала конфликт на Украине. Об этом сказал бывший американский лидер Дональд Трамп, подчеркнув, что когда он возглавлял Белый дом, то старался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.
"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом", — цитирует его Newsweek.
Напомним, в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на фоне этого Трамп активизировал политическую деятельность. Он часто выступает с резкими заявлениями в адрес президента Джо Байдена. Лайф рассказывал, что его возмутили "мольбы" политического оппонента. Так он назвал призывы Белого дома к другим странам наращивать добычу нефти. Также Трамп назвал США посмешищем для мира.
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