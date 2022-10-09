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9 октября, 09:05
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Трамп раскрыл, по чьей вине начался конфликт на Украине

Трамп назвал власти США во главе с Байденом виновными в конфликте на Украине

Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом спровоцировала конфликт на Украине. Об этом сказал бывший американский лидер Дональд Трамп, подчеркнув, что когда он возглавлял Белый дом, то старался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.

"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом",цитирует его Newsweek.

Трамп призвал к немедленным переговорам для завершения конфликта на Украине

Трамп призвал к немедленным переговорам для завершения конфликта на Украине

Напомним, в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на фоне этого Трамп активизировал политическую деятельность. Он часто выступает с резкими заявлениями в адрес президента Джо Байдена. Лайф рассказывал, что его возмутили "мольбы" политического оппонента. Так он назвал призывы Белого дома к другим странам наращивать добычу нефти. Также Трамп назвал США посмешищем для мира.

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Getty Images / Scott Olson

Татьяна Миссуми

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