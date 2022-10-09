Трамп раскрыл, по чьей вине начался конфликт на Украине

Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом спровоцировала конфликт на Украине. Об этом сказал бывший американский лидер Дональд Трамп, подчеркнув, что когда он возглавлял Белый дом, то старался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.

"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом", — цитирует его Newsweek.