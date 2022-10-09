Глава Минфина США повозмущалась из-за решения Саудовской Аравии по добыче нефти

Решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки является "бесполезным и неразумным". Об этом сказала министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

"Я думаю, что решение ОПЕК [о сокращении добычи нефти] является бесполезным и неразумным. Неизвестно, какое влияние оно окажет в итоге, но, определённо, это то, что мне кажется неуместным в условиях, с которыми мы сталкиваемся", — уточнила она.