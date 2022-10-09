Глава Минфина США повозмущалась из-за решения Саудовской Аравии по добыче нефти
Глава Минфина США назвала "неразумным и бесполезным" решение ОПЕК+ снизить добычу нефти
Решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки является "бесполезным и неразумным". Об этом сказала министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times.
"Я думаю, что решение ОПЕК [о сокращении добычи нефти] является бесполезным и неразумным. Неизвестно, какое влияние оно окажет в итоге, но, определённо, это то, что мне кажется неуместным в условиях, с которыми мы сталкиваемся", — уточнила она.
По её словам, американский лидер Джо Байден много времени уделяет изучению всех доступных вариантов в попытке снизить цены на нефть. Министр также затронула тему Украины, она подчеркнула, что США продолжат финансово поддерживать Киев.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
ТАСС / Егор Алеев