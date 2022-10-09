В РПЦ ответили на слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
Легойда опроверг слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал фейки о якобы ухудшении здоровья Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Якобы новости. Новый жанр такой. Всё у патриарха хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации", — написал Легойда в своём телеграм-канале.
О том, что глава РПЦ заразился коронавирусом, стало известно 30 сентября. После этого были отменены все запланированные на ближайшие дни встречи и поездки. Сейчас патриарх Кирилл лечится дома и продолжает работать.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев