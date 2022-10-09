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9 октября, 09:02

В РПЦ ответили на слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Легойда опроверг слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал фейки о якобы ухудшении здоровья Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Якобы новости. Новый жанр такой. Всё у патриарха хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации", — написал Легойда в своём телеграм-канале.

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О том, что глава РПЦ заразился коронавирусом, стало известно 30 сентября. После этого были отменены все запланированные на ближайшие дни встречи и поездки. Сейчас патриарх Кирилл лечится дома и продолжает работать.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке

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