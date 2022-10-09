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9 октября, 09:07
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В МИД Китая отказались ответить на вопрос о подрыве Крымского моста

Представитель МИД Китая отказалась ответить на вопрос о взрыве на Крымском мосту

В МИД Китая заявили, что им известно о взрыве на Крымском мосту, но комментировать произошедшее китайская сторона не стала. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мао Нин в ходе брифинга.

"Мы ознакомлены с соответствующей информацией", — сказала она в ответ на вопрос журналиста, не уточнив при этом позицию министерства в отношении произошедшего.

Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

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ТАСС / Моя Феодосия

Наталья Исакова

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