В МИД Китая отказались ответить на вопрос о подрыве Крымского моста
Представитель МИД Китая отказалась ответить на вопрос о взрыве на Крымском мосту
В МИД Китая заявили, что им известно о взрыве на Крымском мосту, но комментировать произошедшее китайская сторона не стала. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мао Нин в ходе брифинга.
"Мы ознакомлены с соответствующей информацией", — сказала она в ответ на вопрос журналиста, не уточнив при этом позицию министерства в отношении произошедшего.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
ТАСС / Моя Феодосия