В МИД Китая отказались ответить на вопрос о подрыве Крымского моста

В МИД Китая заявили, что им известно о взрыве на Крымском мосту, но комментировать произошедшее китайская сторона не стала. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мао Нин в ходе брифинга.

"Мы ознакомлены с соответствующей информацией", — сказала она в ответ на вопрос журналиста, не уточнив при этом позицию министерства в отношении произошедшего.