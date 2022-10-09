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9 октября, 09:27

В Латвии сожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил

<p>Сгоревший автомобиль украинских беженцев. Фото ©<a href="https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/viesu-maja-pie-raznas-ezera-sadedzinats-saimnieka-un-ukrainas-beglu-auto.a477156/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lsm.lv / Janis Dreļs</a></p>

Сгоревший автомобиль украинских беженцев. Фото © lsm.lv / Janis Dreļs

В Латвии неизвестные подожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил. Об этом сообщает издание lsm.lv.

Инцидент произошёл в гостевом комплексе Villa Roza, что расположен в 11 километрах от города Резекне. Принадлежащий украинским беженцам ВАЗ-2107 вспыхнул минувшей ночью на стоянке. Приехавшие на место ЧП пожарные и полицейские опросили свидетелей и уехали. Но это не всё. Спустя час на той же стоянке загорелся ещё и "форд", принадлежащий хозяину отеля. Пикап успели потушить на месте, так как расчёт спасателей не успел уехать.

"Мы услышали крики, нам постучали в окно: машина горит! Все выбежали, начали тушить, машина полностью сгорела. Вызвали пожарных, они приехали, когда было уже поздно", — рассказала украинка о произошедшем.

Сгоревший автомобиль украинских беженцев. Фото © lsm.lv / Janis Dreļs

Сгоревший автомобиль украинских беженцев. Фото © lsm.lv / Janis Dreļs

В настоящее время латвийские правоохранители занимаются поиском причастных к поджогу автомобилей.

Беженцам с Украины больше не стоит рассчитывать на приют в городах бывшей ГДР

Беженцам с Украины больше не стоит рассчитывать на приют в городах бывшей ГДР

Ранее Лайф писал, что украинским беженцам в Британии станут меньше помогать. Это связано с тем, что благотворительная организация Refugees at Home сокращает свою работу. Помощь будет оказана тем украинцам, которые первоначально обратились с просьбой найти жильё. Однако запросы от беженцев, которые поступили позже, рассмотрению уже не подлежат.

Наталья Исакова

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