В Латвии сожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил

В Латвии неизвестные подожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил. Об этом сообщает издание lsm.lv.

Инцидент произошёл в гостевом комплексе Villa Roza, что расположен в 11 километрах от города Резекне. Принадлежащий украинским беженцам ВАЗ-2107 вспыхнул минувшей ночью на стоянке. Приехавшие на место ЧП пожарные и полицейские опросили свидетелей и уехали. Но это не всё. Спустя час на той же стоянке загорелся ещё и "форд", принадлежащий хозяину отеля. Пикап успели потушить на месте, так как расчёт спасателей не успел уехать.

"Мы услышали крики, нам постучали в окно: машина горит! Все выбежали, начали тушить, машина полностью сгорела. Вызвали пожарных, они приехали, когда было уже поздно", — рассказала украинка о произошедшем.

Сгоревший автомобиль украинских беженцев. Фото © lsm.lv / Janis Dreļs

В настоящее время латвийские правоохранители занимаются поиском причастных к поджогу автомобилей.