Три привычки, которые облегчат вам подъёмы по утрам
Невролог Длин назвал три привычки, которые облегчат вам подъёмы по утрам
Зачастую детям и взрослым приходится рано вставать по утрам. Кому-то нужно торопиться в школу или институт, другие же спешат на работу. Но не всегда нам удаётся проснуться вовремя, а пробуждение даётся очень непросто. Невролог Сергей Длин в беседе с Лайфом назвал три эффективных способа лёгкого пробуждения.
Ложитесь спать в период с 22:30 до 23:30. Это самое лучшее время для того, чтобы организм ушёл в самую глубокую фазу сна.
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Он рекомендует ложиться спать в период с 22:30 до 23:30. По словам врача, это время самое лучшее для того, чтобы организм ушёл в четвёртую фазу сна — самую глубокую. Именно в ней происходит максимальная выработка гормонов роста и молодости. Ночью также вырабатывается и мелатонин, необходимый для хорошего самочувствия. Ведь люди, которые высыпаются, легко встают.
Даже одно физическое упражнение по утрам поможет быстрее проснуться.
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"Второй очень важный момент: когда вы проснулись, сделайте прямо в постели хотя бы одно любое упражнение. Когда мы открываем глаза, происходит фаза выброса кортизола. Кортизол — это гормон, который помогает организму хорошо, активно и быстро проснуться", — советует собеседник Лайфа.
Он пояснил, что можно сделать упражнение прямо в кровати. Например, сжимать руки в кулаки и отводить носки от себя на вдохе и выдохе или же сжимать и разжимать пальцы рук. Если так сделать примерно пять раз, ощущение бодрости наступит практически сразу, утверждает Длин.
Стакан воды по утрам запускает работу всех органов и систем после пробуждения человека.
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Также врач рекомендует выпивать стакан воды сразу же после пробуждения. Он пояснил, что вода запускает работу ЖКТ, активизирует кровоток и приводит в действие все органы и системы человека.
А сомнолог Черкасова рассказала, как выбрать качественное постельное бельё. По её словам, при выборе лучше отдавать предпочтение тем комплектам, которые будут стоить дороже полутора тысяч, так как более дешёвые изделия могут оказаться неприятными в использовании и мешать качественному сну.
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