Три привычки, которые облегчат вам подъёмы по утрам

Зачастую детям и взрослым приходится рано вставать по утрам. Кому-то нужно торопиться в школу или институт, другие же спешат на работу. Но не всегда нам удаётся проснуться вовремя, а пробуждение даётся очень непросто. Невролог Сергей Длин в беседе с Лайфом назвал три эффективных способа лёгкого пробуждения.

Ложитесь спать в период с 22:30 до 23:30. Это самое лучшее время для того, чтобы организм ушёл в самую глубокую фазу сна. Фото © Unsplash

Он рекомендует ложиться спать в период с 22:30 до 23:30. По словам врача, это время самое лучшее для того, чтобы организм ушёл в четвёртую фазу сна — самую глубокую. Именно в ней происходит максимальная выработка гормонов роста и молодости. Ночью также вырабатывается и мелатонин, необходимый для хорошего самочувствия. Ведь люди, которые высыпаются, легко встают.

Даже одно физическое упражнение по утрам поможет быстрее проснуться. Фото © Unsplash

"Второй очень важный момент: когда вы проснулись, сделайте прямо в постели хотя бы одно любое упражнение. Когда мы открываем глаза, происходит фаза выброса кортизола. Кортизол — это гормон, который помогает организму хорошо, активно и быстро проснуться", — советует собеседник Лайфа.

Он пояснил, что можно сделать упражнение прямо в кровати. Например, сжимать руки в кулаки и отводить носки от себя на вдохе и выдохе или же сжимать и разжимать пальцы рук. Если так сделать примерно пять раз, ощущение бодрости наступит практически сразу, утверждает Длин.

Стакан воды по утрам запускает работу всех органов и систем после пробуждения человека. Фото © Unsplash

Также врач рекомендует выпивать стакан воды сразу же после пробуждения. Он пояснил, что вода запускает работу ЖКТ, активизирует кровоток и приводит в действие все органы и системы человека.