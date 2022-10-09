"Это преступление!": Британцев взбесил фанатичный призыв премьера Эстонии по переговорам с Россией

Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в котором она призвала западных лидеров отказаться от любых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, получило широкий негативный отклик среди читателей британской газеты The Telegraph.

"Теперь Западом руководят восточноевропейские страны. Они фанатичны и коррумпированы. Западные страны втягиваются в войну, о которой мы все пожалеем", — считает один из комментаторов.

Также люди напомнили, что переговоры с российским лидером крайне необходимы для западных стран. Однако были и те, кто не удивился подобным заявлениям "от человека, который приказал снести памятники красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом".

"Ужасно смешно слышать подобные заявления от человека, который приказал снести памятники красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом. Это преступление. Почти четверть жителей Эстонии — этнические русские, которым правительство отказывает в гражданстве. Так как Эстонией в основном правили правые националистические партии, в стране преобладают этническая ненависть и нетерпимость", — указал один из пользователей.

"Западу жизненно необходимо вести переговоры с Путиным, но Байден думает, что бряцанье ядерным оружием поможет ему вернуть позиции. Он должен уйти", — написал анонимный читатель.