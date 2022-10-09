Генсек ОДКБ Зась вылетел в Казахстан с рабочим визитом
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направляется в Казахстан с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. В ходе поездки генсек встретится с рядом казахских политиков.
"В ходе поездки запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что Минобороны Киргизии отменило учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022". Причины такого решения не уточняются.