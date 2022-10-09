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9 октября, 09:42

Генсек ОДКБ Зась вылетел в Казахстан с рабочим визитом

<p>Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий</p>

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направляется в Казахстан с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. В ходе поездки генсек встретится с рядом казахских политиков.

"В ходе поездки запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны", — говорится в сообщении.

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Матвей Шандрыголов

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