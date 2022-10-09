В Правительстве Британии не исключили отключения электричества зимой из-за кризиса

Из-за нехватки российских энергоресурсов британцы могут столкнуться с отключением электричества этой зимой. Такой сценарий маловероятен, но возможен, рассказал канцлер герцогства Ланкастерского Надим Захави.

"Это чрезвычайно маловероятно, но мы должны готовиться к любому сценарию. Но я хочу сказать, что у нас есть резервы. Я уверен, что когда наступит Рождество и будет холодная погода, мы будем находиться в устойчивой позиции", — передаёт его слова Sky News.