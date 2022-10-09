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9 октября, 11:24

В Правительстве Британии не исключили отключения электричества зимой из-за кризиса

Из-за нехватки российских энергоресурсов британцы могут столкнуться с отключением электричества этой зимой. Такой сценарий маловероятен, но возможен, рассказал канцлер герцогства Ланкастерского Надим Захави.

"Это чрезвычайно маловероятно, но мы должны готовиться к любому сценарию. Но я хочу сказать, что у нас есть резервы. Я уверен, что когда наступит Рождество и будет холодная погода, мы будем находиться в устойчивой позиции", — передаёт его слова Sky News.

Daily Mail дала британцам советы по сокращению счёта за электричество

Daily Mail дала британцам советы по сокращению счёта за электричество

Ранее владелец паба George Inn в британском Плимуте пожаловался, что его коммунальные счета из-за энергетического кризиса вырастут в девять раз. Так, платёжка за газ для его паба из-за высоких цен на топливо возрастёт с 10 тысяч фунтов стерлингов до 55 тысяч. Итогом станет взлёт общих трат на ЖКУ до ошеломительных 90 тысяч (шесть миллионов 200 тысяч рублей) в год.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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