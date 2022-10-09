Молдавия усилила контроль на границе с Россией

Службы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать граждан, приезжающих из России "с недобрыми намерениями". Такой информацией поделился спикер парламента Игорь Гросу.

Он уточнил, что такие меры принимаются на фоне того, что в страну приезжают молдаване, которые имеют двойное гражданство, но могут подпасть под частичную мобилизацию.

"В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения", — заявил Гросу.

По его словам, сотрудникам Посольства и консульства Молдавии в РФ пришлось нелегко из-за повышенного спроса, но дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.