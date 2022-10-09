Уже более 100 "газелей" переправили на паромах через Керченский пролив
Первый замглавы Минтранса Крыма Николай Лукашенко рассказал журналистам, что с начала работы переправы через Керченский пролив было перевезено около 100 "газелей" и 653 пассажира.
"Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу у нас осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей марки "Газель" и порядка 653 пассажиров катерами и паромом на двух направлениях на линии порт "Крым" – порт "Кавказ", — заявил он.
Также с сегодняшнего дня через пролив начинает курсировать паром "Лаврентий", рассчитанный на большегрузные машины и автопоезда.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, погибло три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов.
ТАСС / Сергей Мальгавко