Уже более 100 "газелей" переправили на паромах через Керченский пролив

Первый замглавы Минтранса Крыма Николай Лукашенко рассказал журналистам, что с начала работы переправы через Керченский пролив было перевезено около 100 "газелей" и 653 пассажира.

"Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу у нас осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей марки "Газель" и порядка 653 пассажиров катерами и паромом на двух направлениях на линии порт "Крым" – порт "Кавказ", — заявил он.