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9 октября, 11:17

Уже более 100 "газелей" переправили на паромах через Керченский пролив

Первый замглавы Минтранса Крыма Николай Лукашенко рассказал журналистам, что с начала работы переправы через Керченский пролив было перевезено около 100 "газелей" и 653 пассажира.

"Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу у нас осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей марки "Газель" и порядка 653 пассажиров катерами и паромом на двух направлениях на линии порт "Крым" порт "Кавказ", — заявил он.

Также с сегодняшнего дня через пролив начинает курсировать паром "Лаврентий", рассчитанный на большегрузные машины и автопоезда.

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Повреждённые взрывом и пожаром цистерны начали убирать с Крымского моста

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, погибло три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов.


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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов

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