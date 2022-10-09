Семь автомобилей загорелось на парковке в Нижнем Новгороде

Семь автомобилей повреждено в результате пожара в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. ЧП случилось в ночь на 9 октября, одна из машин сгорела полностью.

Огонь вспыхнул около 2 часов ночи около дома № 11 на Горной улице. Прибывшие на место пожарно-спасательные бригады зафиксировали возгорание двух машин. Но на припаркованные рядом автомобили огонь перекинуться не успел.

В результате одна машина сгорела полностью, шесть других получили повреждения разной степени. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, огонь тушили 16 человек личного состава МЧС, задействовав три единицы техники. Причина возгорания пока не известна.