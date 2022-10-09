Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле в Ереване

Два человека пострадали в результате взрыва и возгорания в хостеле на проспекте Багратуняц недалеко от центра Еревана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Как уточнили в МЧС, пожар произошёл сегодня около девяти часов утра. На пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на проспекте Багратуняц в Ереване произошёл взрыв и возник пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.