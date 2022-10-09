Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле в Ереване
Два человека пострадали в результате взрыва и возгорания в хостеле на проспекте Багратуняц недалеко от центра Еревана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
"Двое пострадавших доставлены в Национальный ожоговый центр", — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, пожар произошёл сегодня около девяти часов утра. На пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на проспекте Багратуняц в Ереване произошёл взрыв и возник пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Жертвами трагедии стали не менее 16 человек, 62 получили ранения. Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.
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ТАСС / Vahram Baghdasaryan