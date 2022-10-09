НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 06:19

В Китае заявили, что американская ПВО не спасёт от грозного "Сармата"

Baijiahao: Американская ПВО не спасёт от российской ракеты "Сармат"

Американская система противоракетной обороны не сможет защитить от российского "Сармата". Как пишет китайский портал Baijiahao, ракета РФ представляет собой блестящее оружие, которое в 1600 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в прошлом веке.

"Несмотря на то что система противоракетного перехвата США является самой современной, ей всё равно будет трудно гарантированно перехватить МБР с высокой проникающей способностью — такую как российский "Сармат", — пишет обозреватель.

Причём изменить ситуацию не сможет и механизм перехвата, каким бы он ни был. По словам автора, всё из-за того, что в учениях применяется только имитация параметров и характеристик. Точные данные получить невозможно.

"Роскосмос" открестился от планов показывать американцам ракету "Сармат"

"Роскосмос" открестился от планов показывать американцам ракету "Сармат"

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает десятками видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли. Как заявлял гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь, бортовая система управления полётом "Сармата" может корректировать траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в неё ракеты противоракетной обороны.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров