В Китае заявили, что американская ПВО не спасёт от грозного "Сармата"

Американская система противоракетной обороны не сможет защитить от российского "Сармата". Как пишет китайский портал Baijiahao, ракета РФ представляет собой блестящее оружие, которое в 1600 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в прошлом веке.

"Несмотря на то что система противоракетного перехвата США является самой современной, ей всё равно будет трудно гарантированно перехватить МБР с высокой проникающей способностью — такую как российский "Сармат", — пишет обозреватель.

Причём изменить ситуацию не сможет и механизм перехвата, каким бы он ни был. По словам автора, всё из-за того, что в учениях применяется только имитация параметров и характеристик. Точные данные получить невозможно.