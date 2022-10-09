В Китае заявили, что американская ПВО не спасёт от грозного "Сармата"
Baijiahao: Американская ПВО не спасёт от российской ракеты "Сармат"
Американская система противоракетной обороны не сможет защитить от российского "Сармата". Как пишет китайский портал Baijiahao, ракета РФ представляет собой блестящее оружие, которое в 1600 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в прошлом веке.
"Несмотря на то что система противоракетного перехвата США является самой современной, ей всё равно будет трудно гарантированно перехватить МБР с высокой проникающей способностью — такую как российский "Сармат", — пишет обозреватель.
Причём изменить ситуацию не сможет и механизм перехвата, каким бы он ни был. По словам автора, всё из-за того, что в учениях применяется только имитация параметров и характеристик. Точные данные получить невозможно.
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает десятками видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли. Как заявлял гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь, бортовая система управления полётом "Сармата" может корректировать траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в неё ракеты противоракетной обороны.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ