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9 октября, 11:01

Число погибших при подрыве Крымского моста выросло до пяти, опубликован список

Mash сообщает о гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста

Количество погибших в результате вчерашнего подрыва грузовика на Крымском мосту и последующего обрушения двух пролётов выросло до пяти. Об этом сообщает "Mash на волне" со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

"В машине, которая ехала рядом с грузовиком, было четыре человека — трое мужчин и женщина. Удалось найти тела женщины и мужчины, но которого именно — пока не известно", — пишет канал и публикует список:

  • Глеб О.
  • Зоя С.
  • Сергей М.
  • Эдуард Ч.
В США назвали организаторов подрыва Крымского моста

В США назвали организаторов подрыва Крымского моста

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. СКР сообщал, что погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста. СК РФ возбудил уголовное дело, уже есть информация о водителе и владельце большегруза.

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Татьяна Миссуми

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