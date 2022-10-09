Число погибших при подрыве Крымского моста выросло до пяти, опубликован список

Количество погибших в результате вчерашнего подрыва грузовика на Крымском мосту и последующего обрушения двух пролётов выросло до пяти. Об этом сообщает "Mash на волне" со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

"В машине, которая ехала рядом с грузовиком, было четыре человека — трое мужчин и женщина. Удалось найти тела женщины и мужчины, но которого именно — пока не известно", — пишет канал и публикует список: