Число погибших при подрыве Крымского моста выросло до пяти, опубликован список
Mash сообщает о гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста
Количество погибших в результате вчерашнего подрыва грузовика на Крымском мосту и последующего обрушения двух пролётов выросло до пяти. Об этом сообщает "Mash на волне" со ссылкой на свои источники в экстренных службах.
"В машине, которая ехала рядом с грузовиком, было четыре человека — трое мужчин и женщина. Удалось найти тела женщины и мужчины, но которого именно — пока не известно", — пишет канал и публикует список:
- Глеб О.
- Зоя С.
- Сергей М.
- Эдуард Ч.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. СКР сообщал, что погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста. СК РФ возбудил уголовное дело, уже есть информация о водителе и владельце большегруза.
ТАСС / Следственный комитет РФ