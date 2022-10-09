Россиянин стал донором костного мозга для больного лейкемией итальянца

Тяжелобольной мужчина из итальянского города Реджо-Калабрия получил костный мозг от донора из РФ. По данным газеты Corriere della Calabria, россиянин стал единственным человеком, который смог помочь пациенту.

Как рассказывает издание, 55-летний мужчина боролся с тяжёлой формой лейкемии и нуждался в срочной пересадке костного мозга. Подходящим ему донором оказался россиянин, но его имя и город проживания не раскрыли. Однако перевезти орган в сжатые сроки не удалось по ряду причин, и тогда врачи приняли решение встретиться в Стамбуле.

Курьер получил ценный груз в четыре утра, а потом вылетел первым рейсом в Италию. На следующий день костный мозг попал к медикам и они смогли приступить к сложной операции.

"Российские коллеги сильно нам помогли, это было невероятное сотрудничество. Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если всё прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело", — сказал координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино изданию il Messaggero.