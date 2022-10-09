Туриста с травмой позвоночника пришлось вертолётом эвакуировать с Эльбруса
В Кабардино-Балкарии вертолёт эвакуировал туриста с травмой позвоночника
Спасатели Эльбрусского высокогорного поискового спасательного отряда (ВПСО) сняли с Эльбруса туриста, который получил травму позвоночника. Инцидент произошёл в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики, сообщает Эльбрусский ВПСО в телеграм-канале.
Спасатели эвакуируют с Эльбруса пострадавшего туриста. Видео © Telegram / Эльбрусский ВПСО
Эвакуировать пострадавшего пришлось с помощью вертолёта санавиации центра медицины катастроф, поскольку самостоятельно мужчина передвигаться не мог. При этом медучреждение находится слишком далеко, а время для помощи никак нельзя было упускать.
"Специалисты центра после оказания медицинской помощи на вертолёте доставили пострадавшего в республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении спасательного отряда.
Ранее Лайф писал, что СК подтвердил гибель девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть, затем число жертв выросло до девяти человек. Трёх выживших удалось эвакуировать — это два альпиниста и гид. Чуть позже стало известно о задержании директора турфирмы, организовавшего смертельный тур на Камчатку.
Кадр из видео Telegram / Эльбрусский ВПСО