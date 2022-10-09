Туриста с травмой позвоночника пришлось вертолётом эвакуировать с Эльбруса

Спасатели Эльбрусского высокогорного поискового спасательного отряда (ВПСО) сняли с Эльбруса туриста, который получил травму позвоночника. Инцидент произошёл в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики, сообщает Эльбрусский ВПСО в телеграм-канале.

Эвакуировать пострадавшего пришлось с помощью вертолёта санавиации центра медицины катастроф, поскольку самостоятельно мужчина передвигаться не мог. При этом медучреждение находится слишком далеко, а время для помощи никак нельзя было упускать.

