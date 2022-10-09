Россия ответит на введение виз Украиной, но не зеркально
МИД: Россия до января примет ответные меры на введение виз Украиной
Москва до января 2023 года примет решение об ответных мерах на введение виз Киевом. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Украинские власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи. Согласно условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 года. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учётом всех этих обстоятельств", — сказал он.
Вместе с этим он подчеркнул, что ответные меры не должны быть зеркальными, так как прежде всего необходимо учитывать гуманитарную сторону вопроса. Он пояснил, что многие украинцы, в том числе и беженцы, "и без того испытывают огромные трудности".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Эта мера, по его словам, необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. В свою очередь Россия не собирается принимать зеркальные меры и вводить визы для граждан Украины, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом сообщалось, что Москва даст ответ с учётом собственных национальных интересов.
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