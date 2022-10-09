Россия ответит на введение виз Украиной, но не зеркально

Москва до января 2023 года примет решение об ответных мерах на введение виз Киевом. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Украинские власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи. Согласно условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 года. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учётом всех этих обстоятельств", — сказал он.