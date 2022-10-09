Минск подтвердил контакт с Киевом из-за угрозы удара ВСУ по Белоруссии
МИД Белоруссии подтвердил вручение послу Украины ноты из-за "планов нанести удар"
МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноты, в которой говорится о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", — сказал он.
Ранее Минск заявил о возможном ударе ВСУ по Белоруссии, после чего МИД страны вручил послу Украины соответствующую ноту. Однако в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что информация "не соответствует действительности", и назвали это "российской провокацией".
ТАСС / Наталия Федосенко