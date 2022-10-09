Минск подтвердил контакт с Киевом из-за угрозы удара ВСУ по Белоруссии

МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноты, в которой говорится о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

"Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", — сказал он.