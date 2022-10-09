НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 10:19

Минск подтвердил контакт с Киевом из-за угрозы удара ВСУ по Белоруссии

МИД Белоруссии подтвердил вручение послу Украины ноты из-за "планов нанести удар"

МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноты, в которой говорится о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

"Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", — сказал он.

Минск заявил об опасениях из-за сил НАТО у белорусских границ

Минск заявил об опасениях из-за сил НАТО у белорусских границ

Ранее Минск заявил о возможном ударе ВСУ по Белоруссии, после чего МИД страны вручил послу Украины соответствующую ноту. Однако в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что информация "не соответствует действительности", и назвали это "российской провокацией".

Обложка ©

ТАСС / Наталия Федосенко

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров