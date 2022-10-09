Турки указали на важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина
Читатели Haber7 увидели изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Genya Savilov
Турки увидели изменения в поведении украинского лидера Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина. Читатели издания Haber7 обсуждают комментарии Москвы о том, что ядерное оружие представляет угрозу для всей планеты, и дают советы Киеву оттолкнуть США и пойти на примирение с Россией.
"Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь всё из-за его ошибок", — указал один из пользователей.
Некоторым украинского политика даже жаль. По словам комментатора, США ведут нечистую игру и не только помогают оружием, но и тайно связываются с Россией.
"Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они могут начать войну где угодно…" — подчеркнул третий.
По словам другого читателя, США руководствуются лишь собственными интересами и используют в том числе и Запад как пешку в противостоянии России. И уже скоро придёт время, когда он сильно пострадает из-за действий американского руководства.
"Если так, то почему вы продолжаете провоцировать этот конфликт? Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией", — подытожил ещё один комментатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада. При этом Зеленский заявлял о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне".