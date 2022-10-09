Турки указали на важную деталь в поведении Зеленского после слов Путина

Турки увидели изменения в поведении украинского лидера Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина. Читатели издания Haber7 обсуждают комментарии Москвы о том, что ядерное оружие представляет угрозу для всей планеты, и дают советы Киеву оттолкнуть США и пойти на примирение с Россией.

"Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь всё из-за его ошибок", — указал один из пользователей.

Некоторым украинского политика даже жаль. По словам комментатора, США ведут нечистую игру и не только помогают оружием, но и тайно связываются с Россией.

"Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они могут начать войну где угодно…" — подчеркнул третий.

По словам другого читателя, США руководствуются лишь собственными интересами и используют в том числе и Запад как пешку в противостоянии России. И уже скоро придёт время, когда он сильно пострадает из-за действий американского руководства.