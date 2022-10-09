"Они выбрали сторону России": В США придумали способ отомстить Саудовской Аравии за предательство
WT: В США призвали вывести войска из ОАЭ и Саудовской Аравии в отместку за решение ОПЕК+
Многие члены палаты представителей США выступили с предложением о выводе американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии. Так американские депутаты намерены ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет Washington Times.
"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента [США Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединённых Штатов и чётким сигналом того, что они выбрали сторону России в её противостоянии на Украине", — говорится в заявлении конгрессменов.
Также представители Конгресса от нескольких штатов предлагают вместе с американскими войсками вывезти из обеих стран свои системы противоракетной обороны Patriot и Terminal High Altitude Area.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением, а потом заявил, что Белый дом будет "рассматривать дальнейшие шаги".
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