"Они выбрали сторону России": В США придумали способ отомстить Саудовской Аравии за предательство

Многие члены палаты представителей США выступили с предложением о выводе американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии. Так американские депутаты намерены ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет Washington Times.

"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента [США Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединённых Штатов и чётким сигналом того, что они выбрали сторону России в её противостоянии на Украине", — говорится в заявлении конгрессменов.