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9 октября, 10:13

В Екатеринбурге енот выбежал на дорогу и стал причиной тяжёлого ДТП

<p>Последствия ДТП из-за енота. Фото © ГИБДД Екатеринбурга</p>

Последствия ДТП из-за енота. Фото © ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге выбежавший ночью на дорогу енот спровоцировал серьёзное ДТП, водитель не заметил животное и наехал на него. О случившемся сообщили в городской ГИБДД.

"Водитель Volkswagen Polo двигался со стороны посёлка Прохладного, не обеспечил постоянный контроль за движением и наехал на животное. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась на обочине", — пояснили в ведомстве.

Пострадавшего 26-летнего водителя пришлось извлекать с помощью спасателей. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника. О том, выжил ли полосатый виновник ДТП, не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге на кольцевой автодороге недалеко от Новомосковского тракта произошло ДТП: сбили лося. А после на раненое животное, лежащее на дороге, накинулся мужчина с топором со словами: "Не пропадать же мясу".

Татьяна Миссуми

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