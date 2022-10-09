В Екатеринбурге енот выбежал на дорогу и стал причиной тяжёлого ДТП

В Екатеринбурге выбежавший ночью на дорогу енот спровоцировал серьёзное ДТП, водитель не заметил животное и наехал на него. О случившемся сообщили в городской ГИБДД.

"Водитель Volkswagen Polo двигался со стороны посёлка Прохладного, не обеспечил постоянный контроль за движением и наехал на животное. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась на обочине", — пояснили в ведомстве.

Пострадавшего 26-летнего водителя пришлось извлекать с помощью спасателей. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника. О том, выжил ли полосатый виновник ДТП, не сообщается.