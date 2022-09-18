"Не пропадать же мясу": Житель Урала с топором набросился на сбитого лося

В Екатеринбурге на кольцевой автодороге недалеко от Новомосковского тракта произошло ДТП: сбили лося. А после на раненое животное, лежащее на дороге, накинулся мужчина с топором.

"Разве так можно? Он ему ноги сломал. Выглядел как пьяный, но он явно просто в шоке. Так тачку размотал... Вот и хочет лося убить за это", — приводит слова свидетеля происшествия E1.ru.

Очевидцы сообщают, что от легковушки после столкновения с лосем не осталось живого места. Сначала, когда вышла публикация, екатеринбуржцы предположили, что это водитель повреждённой иномарки так расправился с животным. Однако в издание позвонил сын того водителя, который был участником ДТП. Он объяснил, что на кадрах жестокой расправы не его отец, а совершенно другой автомобилист. По его словам, нетрезвый мужчина подошёл к лосю после столкновения, говоря: "Не пропадать же мясу".