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17 сентября, 23:32

"Не пропадать же мясу": Житель Урала с топором набросился на сбитого лося

В Екатеринбурге мужчина накинулся с топором на сбитого машиной лося

<p>Водитель набросился на лося с топором. Кадр из видео © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2022/09/18/71663285/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

Водитель набросился на лося с топором. Кадр из видео © E1.ru

В Екатеринбурге на кольцевой автодороге недалеко от Новомосковского тракта произошло ДТП: сбили лося. А после на раненое животное, лежащее на дороге, накинулся мужчина с топором.

"Разве так можно? Он ему ноги сломал. Выглядел как пьяный, но он явно просто в шоке. Так тачку размотал... Вот и хочет лося убить за это", — приводит слова свидетеля происшествия E1.ru.

Очевидцы сообщают, что от легковушки после столкновения с лосем не осталось живого места. Сначала, когда вышла публикация, екатеринбуржцы предположили, что это водитель повреждённой иномарки так расправился с животным. Однако в издание позвонил сын того водителя, который был участником ДТП. Он объяснил, что на кадрах жестокой расправы не его отец, а совершенно другой автомобилист. По его словам, нетрезвый мужчина подошёл к лосю после столкновения, говоря: "Не пропадать же мясу".

На трассе под Костромой три человека погибли в ДТП с лосем

На трассе под Костромой три человека погибли в ДТП с лосем

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины. Трагедия случилась тоже на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Арина Родионова

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