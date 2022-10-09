Москалькова уточнила правила отсрочки от мобилизации для студентов
Москалькова: Отсрочку от мобилизации получат студенты вузов, техникумов с госаккредитацией
Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с государственной аккредитацией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.
"Квалифицированные кадры нужны во все времена. И чтобы ребята не прерывали обучение, мы направили письмо в Министерство науки и высшего образования с просьбой рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации", — написала она в телеграм-канале.
Она подчеркнула, что теперь соответствующий указ президента поставил точку в этом вопросе. Получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию.
Ранее на горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России. Так, призвать могут лиц, имеющих опыт реальных военных действий, в том числе и мужчин-учителей с необходимым боевым опытом. При этом, согласно указу президента от 24 сентября, отсрочке от мобилизации подлежат студенты очной и вечерней форм обучения, получающие высшее образование впервые.
ТАСС / Донат Сорокин