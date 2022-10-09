Москалькова уточнила правила отсрочки от мобилизации для студентов

Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с государственной аккредитацией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

"Квалифицированные кадры нужны во все времена. И чтобы ребята не прерывали обучение, мы направили письмо в Министерство науки и высшего образования с просьбой рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации", — написала она в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что теперь соответствующий указ президента поставил точку в этом вопросе. Получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию.